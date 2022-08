Chi le toglie dal fuoco risolve un bel problema - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi le toglie dal fuoco risolve un bel problema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CASTAGNE

Significato/Curiosita : Chi le toglie dal fuoco risolve un bel problema

Colombo una trovata che risolve un problema in modo semplicissimo, a cui nessuno però aveva ancora pensato. uscire allo scoperto dal movimento delle truppe...

Atalanta, timothy castagne: "per me è un grande giorno", 2 gennaio 2018. url consultato il 17 settembre 2020. giovani promesse, castagne top del 31º turno:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con toglie; fuoco; risolve; problema; toglie re qualcosa a qualcuno; toglie rsi il sudiciume; toglie re la terra a badilate; Levare, toglie re; Uno scontro a fuoco ; Pendio di lava delle Eolie: __ del fuoco ; Non bisogna metterne molta al fuoco ; Le sacerdotesse che vigilavano sul fuoco sacro; Si risolve con un nuovo governo; Può essere usato per risolve re problemi ai piedi; Non sanno... risolve rsi; Un quesito da risolve re; Gravità o rilevanza di un problema ; Grattacapo, problema ; Il testo d un problema ; problema intricato gioco enigmistico;