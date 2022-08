Avvocato che non si occupa di diritto penale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avvocato che non si occupa di diritto penale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CIVILISTA

Significato/Curiosita : Avvocato che non si occupa di diritto penale

L'ingresso nello studio dell'avvocato piero longo, si avviò alla professione in ambito penale, partecipando negli anni '80 alla difesa di marco furlan, uno...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi avvocato (disambigua). disambiguazione – "avvocati" rimanda qui. se stai cercando la fiction... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

