Alcuni, una parte imprecisata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alcuni, una parte imprecisata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Alcuni, una parte imprecisata

Direttamente dalla scuola. all'operazione di polizia ha preso parte un numero tutt'oggi imprecisato di agenti: la corte di appello di genova, pur richiamando...

Citazioni di o su per qualche dollaro in più wikimedia commons contiene immagini o altri file su per qualche dollaro in più (en) per qualche dollaro in più,...