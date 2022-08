Abbastanza piacevole ma non eccellente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbastanza piacevole ma non eccellente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PASSABILE

Significato/Curiosita : Abbastanza piacevole ma non eccellente

Altre definizioni con abbastanza; piacevole; eccellente; Pneumatico che non ha abbastanza aria all interno; Perde le elezioni non avendo abbastanza voti; Chi non ha abbastanza ferro nel sangue; Lo dice chi ne ha abbastanza ; Le comodità che rendono piacevole la vita; piacevole zza, in particolare di alcuni luoghi; Le note di qualcosa di spiacevole ; Pianta che dà un olio poco piacevole ; Squisito, eccellente ; Non è abbondante e nemmeno eccellente ; eccellente e di alto livello: di prima __; Una eccellente è la salamanna; Cerca nelle Definizioni