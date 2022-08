Se sono bravi, fanno centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se sono bravi, fanno centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TIRATORI

Significato/Curiosita : Se sono bravi, fanno centro

Prodotti per la salute; cim: centro interdipartimentale misure; cipack: centro interdipartimentale per l'imballaggio; comt: centro interdipartimentale di oncologia...

Attacchi guidati. i tiratori vengono addestrati in pratiche come il camuffamento, la ricognizione, l'infiltrazione e l'osservazione. i tiratori scelti ricoprono...

Altre definizioni con sono; bravi; fanno; centro; Leo Delibes e Ole Olsen sono stati famosi compositori; Udinesi e Duinesi sono cittadini del Friuli Venezia Giulia; Frank e Adam sono due forti giocatori inglesi di dama; sono notorie le avventure galanti di don Giovanni Tenorio; Uno dei bravi del romanzo I promessi sposi; Un rapace... e uno dei bravi manzoniani; Un superlativo come bravi ssimo; Lo intimoriscono i bravi di don Rodrigo; Si fanno scoppiare per divertimento; fanno ridere il pubblico del circo; fanno accorrere gente; Si fanno mangiando molto; Fermarsi in centro ; __ -Ferrand, città nel centro della Francia; Noto centro termale in provincia di Grosseto; Noto centro californiano; Cerca nelle Definizioni