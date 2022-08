Il dito più piccolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dito più piccolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MIGNOLO

il pollice è un dito della mano, il più laterale, detto anche primo dito. il pollice è ruotato di 90° sull'asse coronale rispetto alle altre dita, ed è...

mignolo inoltre lavora con prof. nonostante quest'ultimo lo insulti costantemente ed a volte lo picchi sulla testa. sembra che comunque a mignolo tutto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 26 agosto 2022

Altre definizioni con dito; piccolo; Restituite all edito re; I ritorni che l edito re non gradisce; La percentuale che un edito re riconosce all autore; Banca di Credito Cooperativo; piccolo divano; Il piccolo protagonista... di tante barzellette; piccolo ... come un caffè; piccolo registro per annotare liste di nomi; Cerca nelle Definizioni