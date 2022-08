Un visibile soffio di fumo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un visibile soffio di fumo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SBUFFO

Significato/Curiosita : Un visibile soffio di fumo

Cristalli di ghiaccio, solitamente di 0,01 mm di diametro. quando si formano agglomerati di miliardi di queste goccioline, appare visibile la nuvola, di un tipico...

Più grandi sogni di anna è quello di avere un vestito con le maniche a sbuffo, ma marilla, che le confeziona i vestiti su misura, continua a pensare che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Un soffio di vento inatteso; soffio di serpente; È nota per i suoi soffio ni; L energia liberata nei soffio ni boraciferi; fumo ...d acqua; Caratterizza il fumo ; Quelle fumo gene sottraggono alla vista; fumo che nuoce ai non fumatori;