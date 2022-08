Vinto dal dolore o dalla fatica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vinto dal dolore o dalla fatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ACCASCIATO

Significato/Curiosita : Vinto dal dolore o dalla fatica

Cronico per 6 o più mesi consecutivi non legato a uno sforzo in corso o ad altre condizioni mediche associate a fatica, che la fatica interferisca significativamente...

Plasma che gli squarcia il torace. giunto sul luogo e trovando l'amico accasciato a terra, mac scorge la figura mimetizzata e, in preda ad un attacco isterico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con vinto; dolore; dalla; fatica; Ha vinto l Oscar con il film Mediterraneo; Il premio vinto dal libro Il Cardellino; Gruppo che ha vinto Sanremo nel 2016; Come s intitola il brano con cui nel 2021 i Màneskin hanno vinto il Festival di Sanremo e l Eurovision Song Contest; Si prende per lenire il dolore ; Via il __, via il dolore !; Sfogo di dolore ; Un dolore fisico che non passa mai; __ terrier, cani dalla testa a forma di uovo; Allontanate dalla soluzione; Un pezzo di legno... dalla scarsa intelligenza; Sono onorati dalla Chiesa; fatica di laureando; Si desidera dopo la fatica ; Un infiammazione linfatica ; Distrutta dalla fatica ; Cerca nelle Definizioni