Viene studiato il suo teorema sulle parallele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene studiato il suo teorema sulle parallele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TALETE

Significato/Curiosita : Viene studiato il suo teorema sulle parallele

Nessuno. il teorema di pappo e il teorema di desargues sono due risultati riguardanti alcune configurazioni di rette nel piano. ciascun teorema ha una versione...

Disambiguazione – se stai cercando il nome proprio di persona, vedi talete (nome). talete di mileto (in greco antico: a, thalês; mileto, 640 a.c./625... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

