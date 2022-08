Si usa per calafatare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per calafatare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PECE NERA

Significato/Curiosita : Si usa per calafatare

si convochi un tavolo tecnico, su siracusanews.it. url consultato il 23 febbraio 2022 (archiviato il 23 febbraio 2022). ^ il ponte dei calafatari è...

Infatti un caricatoio di merci, da dove venivano imbarcati legname e pece nera, ricavati dalle foreste di ferraina, sopra l'abitato dell'odierna samo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con calafatare; S impiega per calafatare ; S impiega per calafatare ; Cerca nelle Definizioni