Il tuffo in cui il corpo si piega ad angolo retto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tuffo in cui il corpo si piega ad angolo retto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARPIATO

Significato/Curiosita : Il tuffo in cui il corpo si piega ad angolo retto

Gambe e braccia completamente distese (la più difficile). posizione b: carpiato, con gambe tese come sopra ma braccia piegate (di media difficoltà). posizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

