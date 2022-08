__ trac, è come il backgammon - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ trac, è come il backgammon. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TRIC

Significato/Curiosita : __ trac, e come il backgammon

il backgammon (in italiano tavola reale o tric-trac) è un gioco da tavolo per due giocatori. ciascun giocatore possiede 15 pedine che muove lungo 24 triangoli...

Altre definizioni con trac; come; backgammon; Sentiero naturale trac ciato dalle greggi; James in Dick trac y; Il blocco che impedisce l attrac co di imbarcazioni; Ridursi a uno strac cio; Un veicolo come l aliscafo; Uno spirito come Gabriele; Diafana come vetro; Il nome tedesco del fiore noto come stella alpina; Gioco simile al backgammon ; E' simile al backgammon ; Il gioco chiamato anche tavola reale o backgammon ; Cerca nelle Definizioni