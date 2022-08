Teneva in piega i capelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Teneva in piega i capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RETICELLA

Significato/Curiosita : Teneva in piega i capelli

Molto preoccupata per la piega violenta che il suo lavoro sta prendendo. walt allora le risponde in tono aggressivo che non è in pericolo perché tutta la...

Le reticelle auer brevettate nel 1885 e riviste nel 1891 erano composte dal 99% da tho2 e 1% di ceo2, che catalizza la combustione del gas e si scalda... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con teneva; piega; capelli; Gruppo automobilistico a cui apparteneva Peugeot; Tribù nativa americana a cui apparteneva Geronimo; Nelle note lotte medievali sosteneva no il papato; Nel Medioevo teneva un banco pubblico di gioco; Uno strumento impiega to per l esame della gola; Sono impiega ti nelle redazioni dei giornali russi; L impiega to che lavora per una cassa di risparmio; Grossa fune di canapa impiega ta per ormeggiare; Mossi come certi capelli ; Un taglio di capelli rituale introduttivo al clero; capelli tagliati corti che ricascano sulla fronte; Così sono i capelli dello spaventato;