Suona grazie a un rullo - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : PIANOLA

Pianoforte meccanico, è uno strumento musicale che, grazie a meccanismi pneumatici o elettromeccanici, suona automaticamente. tali meccanismi sono pre-programmati...

O pianoforte a coda, posatovi di fronte. il suonatore di pianola è colui che suona la pianola producendo il tipo di tono manualmente. più tardi apparvero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con suona; grazie; rullo; suona ta sotto il balcone; Parte di un brano in cui suona un unico strumento; In musica, la parte in cui suona un solo strumento; Così lo strumento musicale che suona a dovere; Portatore di disgrazie ; Ciò che produce un impresa grazie ad un altra; Suonano grazie a un rullo; grazie ad una mela teorizzò la gravità; Suonano grazie a un rullo ; Scimmiotto... citrullo ; Suonava grazie a un rullo ; Paesaggio brullo ai piedi delle Alpi; Cerca nelle Definizioni