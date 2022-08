Studia i bilanci delle aziende - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Studia i bilanci delle aziende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANALISTA

Significato/Curiosita : Studia i bilanci delle aziende

La gestione economica, finanziaria e patrimoniale di un'azienda tramite lo studio del bilancio di esercizio e dei dati da questo ricavabili. il termine...

analista – termine che indica in genere colui che all'interno di un'organizzazione di intelligence applica metodi cognitivi individuali e collettivi per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con studia; bilanci; delle; aziende; studia no fenomeni meteorologici; Branca della veterinaria che studia le malattie dei cavalli; Le studia la mineralogia; Le studia no i combattenti; Inserire di nuovo una somma nel bilanci o preventivo; Disavanzo, buco di bilanci o; Viene rappresentata bendata con bilanci a e spada; bilanci a basata sul principio della leva; Le ninfe delle piante; Le isole delle Bahama più vicine alla Florida; Lo studio delle regole per la classificazione degli organismi; La svedese delle palestre; Testimoniano gli andamenti delle aziende ; Una ricchezza delle aziende agricole; Responsabili di aziende ; Fanno tirocinio in aziende ; Cerca nelle Definizioni