Sta tra femore e tibia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sta tra femore e tibia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROTULA

Significato/Curiosita : Sta tra femore e tibia

vedi femore (ragno). il femore è un osso dell'arto inferiore, situato nella coscia, che costituisce anche parte dell'anca e del ginocchio. è l'osso...

La rotula o patella è un osso sesamoide inserito nel tendine del muscolo quadricipite della coscia. tale tendine si inserisce sulla tuberosità quadricipitale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Una tuberosità situata nella regione esterna del femore ; Prominenza del femore ; Trasformarsi in un... femore ; La sostiene il femore ; Osso della gamba parallelo alla tibia ; Si trova all estremità inferiore di tibia e perone; Osso del tarso articolato con tibia e perone; Lo è lo stomaco ma non la tibia ;