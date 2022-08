Spento... sui pulsanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spento... sui pulsanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Spento... sui pulsanti

I pulsanti di selezione aggiuntivi come il nintendo ed i pulsanti azione sono i numeri "1" e "2": il primo assolve anche alla funzione di pulsante "start"...

Nazioni unite off – codice aeroportuale iata dell'aeroporto offutt air force base, omaha (nebraska), stati uniti off – open font format off – progetto musicale...