Lo sono i toscani, ma non le toscane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i toscani, ma non le toscane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SIGARI

Significato/Curiosita : Lo sono i toscani, ma non le toscane

toscani settentrionali, orientali, meridionali e occidentali (in altre classificazioni i dialetti toscani occidentali vengono inclusi tra i toscani settentrionali...

All'abilità ed esperienza dei fabbricanti di sigari. dopo la rivoluzione del 1959, le manifatture di sigari furono nazionalizzate e questo provocò la massiccia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con sono; toscani; toscane; I suoi indirizzi sono preceduti da www; sono pari nell unità; Lo sono certe prove dei GP; Lo sono le sopracciglia molto evidenti; Creatori di toscani e avana; Lo è Oliviero toscani ; toscani come Vasari; I toscani e cubani... più noti; La risposta laziale alle arselle toscane ; Comprende il Gargano e le Colline Metallifere toscane ; Sono gustosi i toscane lli; Le Alpi toscane ; Cerca nelle Definizioni