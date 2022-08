Se sono lunghi, non si scherza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se sono lunghi, non si scherza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MUSI

Significato/Curiosita : Se sono lunghi, non si scherza

Vittima dello scherzo. attualmente gli scherzi non sono attivati, ma si sta lavorando per rimetterli in funzione. inoltre nel parco si trovano delle tombe...

musi – fiume dell'india musi – fiume dell'indonesia musi – città dell'uruguay musi – villaggio del botswana musi – frazione di lusevera, in provincia di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

musi – fiume dell'india musi – fiume dell'indonesia musi – città dell'uruguay musi – villaggio del botswana musi – frazione di lusevera, in provincia di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con sono; lunghi; scherza; sono vicine nella somma; Lo sono i toscani, ma non le toscane; I suoi indirizzi sono preceduti da www; sono pari nell unità; lunghi e sottili sostegni; Invertebrati marini con lunghi tentacoli; Gallinacei dalla coda lunghi ssima; Ortaggi bislunghi ; Di carattere allegro e che ama scherza re; Si desta scherza ndo; Ama scherza re di continuo; Chi lo dà a un amico ha voglia di scherza re;