La Smutniak modella e attrice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Smutniak modella e attrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : KASIA

Significato/Curiosita : La smutniak modella e attrice

Varsavia, 13 agosto 1979) è un'attrice e modella polacca naturalizzata italiana. figlia di zenon smutniak, comandante e futuro generale dell'aeronautica militare...

kasia smutniak (afi: ['kaa 'smutak]), all'anagrafe katarzyna anna smutniak (afi: [kata'na 'an.na 'smutak]; varsavia, 13 agosto 1979) è un'attrice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

