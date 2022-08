Un sistema di rifornimento che giunge dal cielo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sistema di rifornimento che giunge dal cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PONTE AEREO

Significato/Curiosita : Un sistema di rifornimento che giunge dal cielo

Effettuare un rifornimento di carburante). i piloti dispongono, durante l'intero weekend, di sette set di gomme da asciutto, quattro set di gomme intermedie...

Il ponte aereo per berlino (1948-1949) fu un'azione intrapresa durante la guerra fredda dagli stati uniti e dai loro alleati dell'europa occidentale per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

