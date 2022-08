Sigla dell Australia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla dell Australia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AUS

Significato/Curiosita : Sigla dell australia

Ribattezzare la colonia "australia". nel 1824 l'ammiragliato acconsentì e mutò ufficialmente la denominazione in australia. l'australia è abitata da circa 40 000...

aus – codice aeroportuale iata dell'aeroporto internazionale di austin-bergstrom di austin, texas (stati uniti d'america) aus – codice iso 639-2 alpha-3... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con sigla; dell; australia; La sigla di Trapani; sigla del contratto di collaborazione coordinata e continuativa; sigla per titoli a basso rischio; L organizzazione di Salan sigla ; Le sezioni dell Esercito; Una città dell a Piccardia; I propagatori dell a peste; Compose il finale dell a Turandot di Puccini; Piante originarie dell australia ; Cane selvatico che vive in australia ; In australia cadono tra marzo e giugno; Crema spalmabile tipica della cucina australia na; Cerca nelle Definizioni