Severe e rigide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Severe e rigide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AUSTERE

Significato/Curiosita : Severe e rigide

Anomalie nei suoni emessi dal disco rigido sono indicativi di severi danni meccanici, i quali rendono i dati inaccessibili e solo attraverso sofisticate tecniche...

Paul benjamin auster (newark, 3 febbraio 1947) è uno scrittore, saggista, poeta, sceneggiatore, regista, attore e produttore cinematografico statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

