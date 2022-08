La scienza che studia le abitudini degli animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scienza che studia le abitudini degli animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ETOLOGIA

Significato/Curiosita : La scienza che studia le abitudini degli animali

«carattere o costume» e «studio») indica infatti la moderna disciplina scientifica che studia l'espressione comportamentale degli animali nel loro ambiente naturale...

L'etologia, o biologia comportamentale, è la branca della biologia e della zoologia che studia il comportamento animale. il termine "etologia" (dal greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con scienza; studia; abitudini; degli; animali; Principio di scienza ; Celeberrima serie tv britannica di fantascienza ; scienza zeppa di cifre; Improvvisa perdita di coscienza ; Viene studia to il suo teorema sulle parallele; studia la storia delle divise; studia i bilanci delle aziende; studia no fenomeni meteorologici; abitudini tradizionali; Mustelidi con abitudini notturne; Le abitudini del salutista; Possono esserlo abitudini e risate; Agli estremi degli oceani; I soldati degli aeroporti; Ente nazionale aeronautico e spaziale degli Stati Uniti; Lo studio delle regole per la classificazione degli organismi; animali dal musetto mobile; La muta della pelle o del pelo degli animali ; L insieme di elementi che caratterizza il luogo in cui vivono piante e animali ; animali acquatici che vivono sul fondo; Cerca nelle Definizioni