__ Satàn aleppe, dice Pluto nell Inferno dantesco - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : PAPE

Significato/Curiosita : __ satan aleppe, dice pluto nell inferno dantesco

Per viltade il gran rifiuto vuolsi così colà dove si puote pape satàn, pape satàn aleppe qui non ha loco il santo volto! infin che 'l mar fu sovra noi richiuso...

– se stai cercando l'omonimo saggio di umberto eco, vedi pape satàn aleppe. "pape satàn, pape satàn aleppe" è un verso scritto da dante alighieri all'inizio...

