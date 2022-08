Saggio, avveduto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Saggio, avveduto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Saggio, avveduto

Dei biscotti di notte, deve imparare a memoria la filastrocca "l'asino avveduto". ^ il preside lo manda in isolamento per 12 ore e, per punizione, gli...

Il calciatore angolano, vedi antónio rosário. gaetano savio, meglio conosciuto come totò savio o con lo pseudonimo di antonio rosario (napoli, 18 novembre...