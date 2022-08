Ricoverati al l ospedale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricoverati al l ospedale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DEGENTI

Significato/Curiosita : Ricoverati al l ospedale

Ricorrere all'opera dei ricoverati dell'ospedale psichiatrico sembrava la soluzione al problema. nel 1926 una squadra di ricoverati aveva già partecipato...

Anticonformista, non rispettando le regole che disciplinano la vita dei degenti: fa il verso a un paziente nativo americano imitando una danza tribale...

