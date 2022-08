Lo riceve chi non procede con le sue forze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo riceve chi non procede con le sue forze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRAINO

Significato/Curiosita : Lo riceve chi non procede con le sue forze

Aprile di quell'anno riceve l'incarico di "governatore generale sopra le fortificazioni", in previsione dell'assedio che le forze imperiali si apprestavano...

30097 traino – asteroide della fascia principale gancio di traino – strumento meccanico statico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

