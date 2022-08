Riccardo di Leone, re d Inghilterra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riccardo di Leone, re d Inghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CUOR

Significato/Curiosita : Riccardo di leone, re d inghilterra

Disambiguazione – "riccardo cuor di leone" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi riccardo cuor di leone (disambigua). riccardo i d'inghilterra, noto...

