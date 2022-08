Il regista di Una giornata particolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il regista di Una giornata particolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SCOLA

Significato/Curiosita : Il regista di una giornata particolare

Storia semplice e poetica di una giornata particolare (1977), con marcello mastroianni e sophia loren. nel 1980 il regista tira le somme della commedia...

Ettore scola (trevico, 10 maggio 1931 – roma, 19 gennaio 2016) è stato un regista cinematografico e sceneggiatore italiano. fra i maggiori registi italiani... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

