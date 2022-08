Rapace dalla coda forcuta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rapace dalla coda forcuta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita

Nibbio bruno, da cui si distingue per la caratteristica coda rossiccia profondamente forcuta. se si osserva in volo, si distingue anche per la macchia...

Forficatus nibbio bianco, elanus caeruleus nibbio bramino, haliastur indus nibbio bruno, milvus migrans nibbio fischiatore, haliastur sphenurus nibbio – frazione...