A quello di ormeggio si attracca la nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A quello di ormeggio si attracca la nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PILONE

Significato/Curiosita : A quello di ormeggio si attracca la nave

2014. attracco ancoraggio molla d'ormeggio altri progetti wikizionario wikimedia commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «ormeggio» wikimedia...

pilone – elemento architettonico pilone – struttura architettonica dei templi dell'antico egitto pilone – ruolo del gioco del rugby pilone – frazione del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

