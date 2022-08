Parente non consanguineo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parente non consanguineo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : FRATELLASTRO

Significato/Curiosita : Parente non consanguineo

Di concedere proprietà, incarichi o entrate a qualsiasi parente, con l'eccezione che un parente qualificato (al massimo) poteva essere nominato cardinale...

Figli dell'ex partner avuti in un successivo matrimonio. fratellastro/sorellastra: i fratellastri e/o le sorellastre sono i figli da parte di uno solo dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

