Non lo intaccano gli acidi - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : ORO

Significato/Curiosita : Non lo intaccano gli acidi

Lungo gli assi dei doppietti solitari. nel 1771 scheele dimostra che i gas liberati dalla reazione fra la fluorite e l'acido solforico intaccano il vetro...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oro (disambigua). l'oro è l'elemento chimico di numero atomico 79 e il suo simbolo è au (dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

