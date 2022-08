Non bisogna metterne molta al fuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non bisogna metterne molta al fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARNE

Significato/Curiosita : Non bisogna metterne molta al fuoco

E non rimane che separarsi senza aggiungere parola. buonanotte al secchio "lasciamo perdere, non c'è niente da fare". l'espressione deriva con molta probabilità...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi carne (disambigua). carne è il termine usato comunemente per intendere le parti commestibili... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

