Morbida pelle per guanti - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : DAINO

Significato/Curiosita : Morbida pelle per guanti

Pelle scamosciata è realizzata dalla parte inferiore della pelle animale, che è più morbida e flessibile rispetto allo strato esterno, sebbene non durevole...

Disambiguazione – "daino" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi daino (disambigua). il daino (dama dama linnaeus, 1758), conosciuto anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

