Moltiplicare geneticamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Moltiplicare geneticamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CLONARE

Consente di rafforzare i muscoli, di accelerare il processo di guarigione e moltiplicare la forza offensiva del corpo. anche per questa ragione il kou è utilizzato...

(il padre della famosa pecora dolly - 1996) provarono a clonare, con successo, una pecora. clonare in laboratorio un organismo, in questo caso, significa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

