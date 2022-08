La misura che si prende per tutelarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La misura che si prende per tutelarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CAUTELATIVA

Significato/Curiosita : La misura che si prende per tutelarsi

Comunque costretta a prendere delle misure per tutelarsi: cerca perciò di far domare od uccidere logain, dopo che è stato guarito da nynaeve al'meara...

Vengono interessati da imprecisioni oppure da una maggiore asportazione cautelativa (come avviene, ad esempio, in caso di sospetto di tumore). il primo a... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con misura; prende; tutelarsi; misura inglese per la benzina; Recipiente dogato per misura re i cereali; Identifica la misura di un capo d abbigliamento; Possono indicare la misura dell area... in breve; La parte del mondo che comprende il Medio Oriente e l Indocina; Si prende per lenire il dolore; prende re saldamente in mano; Comprende la Cina; Cerca nelle Definizioni