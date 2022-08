Legno per coperte navali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Legno per coperte navali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TEK

Significato/Curiosita : Legno per coperte navali

Costruzioni navali, una delle più grandi d'europa nel suo settore. fondata nel 1795, ha iniziato la sua attività costruendo piccole navi di legno. attualmente...

tek – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di tatitlek (stati uniti d'america) terrorelhárítási központ – servizi segreti ungheresi tek – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

