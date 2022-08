Lo Isozaki che ha progettato la Torre Allianz a Milano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Isozaki che ha progettato la Torre Allianz a Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ARATA

Significato/Curiosita : Lo isozaki che ha progettato la torre allianz a milano

la torre isozaki o torre allianz (soprannominata il dritto) è un grattacielo progettato dall'architetto giapponese arata isozaki e dall'architetto italiano...

arata isozaki ( , isozaki arata; oita, 23 luglio 1931) è un architetto giapponese della prefettura di oita. laureato all'università di tokyo nel 1954... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con isozaki; progettato; torre; allianz; milano; Altoparlante progettato per riprodurre le frequenze basse; Un capolavoro progettato da F. L. Wright; Dà nome al ponte fiorentino progettato da Ammannati; Santiago, il celebre architetto spagnolo che ha progettato un ponte veneziano; torre tta con feritoie; La città toscana con la torre del Mangia; Lo è la torre di Pisa; Viene montato sulla torre tta della nave; È stata incorporata da allianz ; Compagnia di assicurazioni incorporata da allianz ; Fu venduta ad allianz ; Il Bayern che gioca all allianz Arena; A milano c è il Pavese e il Grande; Periodica manifestazione d arte che si tiene a milano ; Vi sosta il milano -Parigi; Il secondo aeroporto di milano ; Cerca nelle Definizioni