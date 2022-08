Inviolate, non alterate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inviolate, non alterate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INTATTE

Significato/Curiosita : Inviolate, non alterate

Consultato il 5 aprile 2022. sappino, p. 26. ^ derby dell'appennino a reti inviolate, in la repubblica, 27 novembre 1999. url consultato il 26 marzo 2020....

Piazza dalton, con all'interno un coro del xiii secolo. le sculture, ancora intatte, sono sopravvissute ai saccheggi avvenuti durante la rivoluzione francese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con inviolate; alterate; È bianco quando rincontro di calcio termina a reti inviolate ; Restano inviolate in assenza di gol; Il risultato a reti inviolate ; Rimangono inviolate in assenza di gol; Intervento chirurgico che cura alterate funzioni muscolari; Cerca nelle Definizioni