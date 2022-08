Iniezione per evitare una grave infezione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Iniezione per evitare una grave infezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ANTITETANICA

Significato/Curiosita : Iniezione per evitare una grave infezione

Malattia in caso di infezione secondaria avviene in particolar modo per gli individui esposti a denv-1 che contraggano l'infezione da denv-2 o denv-3,...

Richiamo ogni dieci anni. la necessità di ricorrere a una vaccinazione antitetanica in caso di ferita dipende dalla condizione della ferita e dallo stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

