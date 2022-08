Gli aiutanti dei direttori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli aiutanti dei direttori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SEGRETARI

Significato/Curiosita : Gli aiutanti dei direttori

Grado militare di maresciallo aiutante, o anche maresciallo maggiore aiutante, è stato il grado più alto della gerarchia dei sottufficiali dell'esercito...

Voce principale: democrazia cristiana. questo è l'elenco dei segretari nazionali della democrazia cristiana.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con aiutanti; direttori; Gli aiutanti di Gru in Cattivissimo Me; Gli aiutanti dei parroci; Gli aiutanti dei cavalieri; Gli aiutanti del campione; Abito che viene indossato dai direttori d orchestra; Una manna per i direttori dei giornali; Lorin: tra i grandi direttori d orchestra del 900; Le pedane per i direttori d orchestra; Cerca nelle Definizioni