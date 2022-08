Frank e Adam sono due forti giocatori inglesi di dama - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frank e Adam sono due forti giocatori inglesi di dama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ADAM

Significato/Curiosita : Frank e adam sono due forti giocatori inglesi di dama

è la sorella minore di sonic e maggiore di manic, nonché una dei tre protagonisti della serie animata sonic underground. indossa un completo da dama con...

adam – film cortometraggio d'animazione del 1992 diretto da peter lord adam – film del 2009 diretto da max mayer adam – film del 2019 diretto da rhys... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con frank; adam; sono; forti; giocatori; inglesi; dama; Il frank enstein di Mel Brooks; Il secondo nome di frank lin Roosevelt; Gioco a filo usato da frank lin per un esperimento; Un grande successo di Aretha frank lin; Ad adam o costò una costola; Sono celebri quelle di Nostradam us; Famoso balletto di adam ; Siedono a Palazzo Madam a; Leo Delibes e Ole Olsen sono stati famosi compositori; Udinesi e Duinesi sono cittadini del Friuli Venezia Giulia; sono notorie le avventure galanti di don Giovanni Tenorio; Enrica e Alessandra sono molto carine; Era una poderosa linea forti ficata francese; Dimora forti ficata da signore medievale; Causa forti crisi nei tossicodipendenti; Rappresentazioni a forti tinte; Il calcio che vede in campo giocatori di plastica; La occupano i giocatori di riserva; I giocatori della nazionale neozelandese di rugby; Conteso dai giocatori di vari sport; Così gli inglesi definiscono cio che non è in; Due William tra i più grandi statisti inglesi ; I Conservatori inglesi ; La parola degli inglesi ; Siedono a Palazzo Madama ; La Madama del libretto di Giacosa e Illica; Antica donna di dama sco; Ciascun disco usato per giocare a dama ; Cerca nelle Definizioni