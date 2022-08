Un cumulo di sassi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cumulo di sassi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PIETRAME

Significato/Curiosita : Un cumulo di sassi

un comune italiano di 59 824 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia della basilicata. è conosciuta in tutto il mondo per gli storici rioni sassi,...

Terra omogenee; b) di terra e/o pietrame, zonate, con nucleo di terra per la tenuta; c) di terra permeabile o pietrame, con manto o diaframma di tenuta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

