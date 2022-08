Così deve essere il bucato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così deve essere il bucato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PULITO

Significato/Curiosita : Cosi deve essere il bucato

Saponi). può essere ottenuta anche come miscela di sapone e carbonato (soda), perborato o perossido di sodio (liscivia detersiva o da bucato, o semplicemente...

Stai cercando l'album di mario merola, vedi tangentopoli (album). mani pulite (nota anche come tangentopoli) è il nome giornalistico dato a una serie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con così; deve; essere; bucato; così è un foglio nella busta; così è detto Guardiola, l allenatore spagnolo; così è noto il Capriccio n. 13 di Paganini; così era chiamata la Repubblica di Venezia; Augurio per chi deve affrontare una prova pericolosa; Standard che la mercanzia deve rispettare per la sua vendita; La condanna penale non deve averne nessuno; Per le emergenze, deve essere pronto; Può essere rappresentato da azioni; Può essere strappalacrime; Può essere ombelicale o umanitario; Pezzetti di legno che possono essere ... mancanti; Servono a evitare che il bucato steso scivoli via; Recipiente concavo utile anche per il bucato ; Antica lavoratrice addetta al bucato ; Recipienti di legno usati per fare il bucato ; Cerca nelle Definizioni