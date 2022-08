Se ne copriva il... fellone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se ne copriva il... fellone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INFAMIA

Significato/Curiosita : Se ne copriva il... fellone

Redatti in volgare francese e chi non si atteneva era accusato di essere un fellone, le ultime manifestazioni si svolsero sino al xvii secolo. consistevano...

Essere riconducibili al concetto di infamia, come poteva essere l'adulterio. si trovano riferimenti al reato di infamia anche tra i popoli germanici presso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

