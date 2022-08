Lo si fa con paletta e secchiello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si fa con paletta e secchiello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : CASTELLO DI SABBIA

Scusarsi con il poliziotto, queste sono le parole che il salvi gli rivolse: «ma sei scemo a te oltre che la paletta dovrebbero darti anche il secchiello» siccome...

(en) castello di sabbia, su internet movie database, imdb.com. (en) castello di sabbia, su allmovie, all media network. (en) castello di sabbia, su rotten... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con paletta; secchiello; paletta bucherellata usata in cucina; Il castello che si fa con paletta e secchiello; paletta concava usata per farine e granaglie; paletta per stuccatori; I bambini la usano con il secchiello ; Il castello che si fa con paletta e secchiello ; I bambini l usano con il secchiello ; Un secchiello di rame adatto a una precisa cottura; Cerca nelle Definizioni