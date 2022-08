Combatterono in Terrasanta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Combatterono in Terrasanta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CROCIATI

Significato/Curiosita : Combatterono in terrasanta

Rivolgendosi a venezia. in questa città si trovavano concentrate le forze della quarta crociata in attesa di imbarcarsi per la terrasanta, ma prive dei fondi...

crociati. per alcuni, il loro comportamento si dimostrò incoerente con gli obiettivi dichiarati e con l'autorità morale del papato. spesso i crociati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con combatterono; terrasanta; combatterono contro gli Orazi; combatterono i Ghibellini nel Medioevo; Contro di essi si combatterono i Vespri Siciliani; combatterono assieme ai picciotti; Una spedizione in terrasanta ; Le spedizioní effettuate in terrasanta ; Le storiche spedizioni in terrasanta ; Le spedizioni in terrasanta ; Cerca nelle Definizioni