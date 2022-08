Chi lo pratica, si lancia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo pratica, si lancia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : PARACADUTISMO

Significato/Curiosita : Chi lo pratica, si lancia

La lancia delta s4 è una autovettura sportiva costruita dalla casa automobilistica italiana lancia, mediante una stretta collaborazione tecnico industriale...

Allo sviluppo del paracadutismo sportivo, hanno subito un'evoluzione molto significativa. nella pratica sportiva del paracadutismo si è soliti saltare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

